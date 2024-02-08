Чиновники США подтвердили, что Ил-76 сбили из американского ЗРК Patriot
NYT: Официальные лица США подтвердили, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
Американские официальные лица подтвердили, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбили ВСУ из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Падение Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
"Публично американские официальные лица не станут комментировать причину крушения самолёта, хотя в частном порядке заявили, что сообщения об использовании [ВСУ] ракеты Patriot были точными", — отмечает газета.
По данным СМИ, ЗРК Patriot, о котором идёт речь, Киеву отправил "европейский партнёр".
Как сообщал Life.ru, Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Выживших не было. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Через пять дней после возбуждения дела Следственный комитет РФ подтвердил, что ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя это событие, заявил, что Киев не жалеет даже собственных граждан, а российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.
Getty Images / Sebastian Kahnert