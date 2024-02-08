Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества
Родным членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, вручили ордена Мужества во время церемонии прощания.
"Указом президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — награждены орденом Мужества посмертно", — объявили в ходе церемонии.
Награды родным шести погибших лётчиков вручил командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Напомним, в четверг, 8 февраля, в Оренбурге прощаются с членами экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ. Это командир майор Станислав Беззубкин, помощник командира лейтенант Владислав Чмирев, штурман майор Алексей Высокин, бортовой инженер капитан Андрей Пилуев, бортовой авиационный техник прапорщик Сергей Житенев и старший воздушный радист старший прапорщик Игорь Саблинский. В храме преподобного Пимена Угрешского прошло отпевание лётчиков-героев.
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