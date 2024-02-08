Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества

Родным членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, вручили ордена Мужества во время церемонии прощания.

"Указом президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — награждены орденом Мужества посмертно", — объявили в ходе церемонии.

Награды родным шести погибших лётчиков вручил командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.