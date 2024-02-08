Ранним утром в четверг, 8 февраля, в Оренбурге началась заупокойная литургия, после которой было совершено отпевание погибших членов экипажа сбитого украинскими военными над Белгородской областью военно-транспортного самолёта Ил-76. Как передаёт пресс-служба Оренбургской епархии, отпевание проводит оренбургский митрополит Пётр.

Членов экипажа сбитого над Белгородской областью Ил-76 отпевают в храме Оренбурга. Видео © t.me / Оренбург православный

"В эти минуты в храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершает отпевание погибших в ходе теракта воинов", — говорится в сообщении епархии.