Членов экипажа сбитого над Белгородской областью Ил-76 отпевают в храме Оренбурга
В Оренбурге отпевают членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76
Ранним утром в четверг, 8 февраля, в Оренбурге началась заупокойная литургия, после которой было совершено отпевание погибших членов экипажа сбитого украинскими военными над Белгородской областью военно-транспортного самолёта Ил-76. Как передаёт пресс-служба Оренбургской епархии, отпевание проводит оренбургский митрополит Пётр.
Членов экипажа сбитого над Белгородской областью Ил-76 отпевают в храме Оренбурга. Видео © t.me / Оренбург православный
"В эти минуты в храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершает отпевание погибших в ходе теракта воинов", — говорится в сообщении епархии.
Прощание проходит с командиром майором Станиславом Беззубкиным, помощником командира лейтенантом Владиславом Чмиревым, штурманом майором Алексеем Высокиным, бортовым инженером капитаном Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником по авиационному оборудованию прапорщиком Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом старшим прапорщиком Игорем Саблинским.
Напомним, Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Выживших не было. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Через пять дней после возбуждения дела Следственный комитет РФ подтвердил, что ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя это событие, заявил, что Киев не жалеет даже собственных граждан, а российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.
t.me / Оренбург православный