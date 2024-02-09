За минувшие сутки ВСУ потеряли до 1015 солдат убитыми и ранеными на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, на Краснолиманском направлении наши бойцы отразили две атаки противника и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и семь автомобилей. На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Украинская сторона за сутки лишилась до 300 военных убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены пять автомобилей, гаубица Д-20 и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 190 солдат. Вместе с тем противник остался без двух танков, шести автомобилей и гаубицы "Мста-Б". А на Купянском направлении российским войскам удалось отразить пять вражеских атак. В результате потери украинской армии составили до 185 человек, два пикапа и орудие М119 производства США. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 солдат, пять автомобилей и гаубица Д-30.