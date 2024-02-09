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9 февраля, 11:58

ВС РФ с начала СВО уничтожили восемь тысяч орудий артиллерии и миномётов ВСУ

С начала спецоперации ВС России уничтожили восемь тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник потерял тысячи образцов другой техники, в том числе сотни — авиационной.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолётов и 265 вертолётов, 12 137 БПЛА, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 18 404 единицы специальной военной автомобильной техники", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении очередного украинского истребителя. Так, в районе Алексеевки Донецкой Народной Республики сбили МиГ-29.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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