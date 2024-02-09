ВС РФ с начала СВО уничтожили восемь тысяч орудий артиллерии и миномётов ВСУ

С начала спецоперации ВС России уничтожили восемь тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник потерял тысячи образцов другой техники, в том числе сотни — авиационной.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолётов и 265 вертолётов, 12 137 БПЛА, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 18 404 единицы специальной военной автомобильной техники", — рассказали в ведомстве.