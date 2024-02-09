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9 февраля, 12:02

Российская ПВО сократила число украинских дронов почти на сотню за сутки

Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 97 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки ликвидировали 97 запущенных ВСУ беспилотников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 9 февраля.

"Уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малорязанцево, Житловка ЛНР, Марьинка, Володино ДНР, Копани, Любимовка и Новофёдоровка Запорожской области", — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, также российская ПВО перехватила 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

12 "Вампиров" и 73 украинских дрона перехватила российская ПВО за сутки
12 "Вампиров" и 73 украинских дрона перехватила российская ПВО за сутки

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 19 беспилотников. Это произошло над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также акваторией Чёрного моря.

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Vk / Минобороны России

Никита Осипов
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