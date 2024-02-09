Российская ПВО сократила число украинских дронов почти на сотню за сутки
Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 97 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки ликвидировали 97 запущенных ВСУ беспилотников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 9 февраля.
"Уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малорязанцево, Житловка ЛНР, Марьинка, Володино ДНР, Копани, Любимовка и Новофёдоровка Запорожской области", — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, также российская ПВО перехватила 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 19 беспилотников. Это произошло над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также акваторией Чёрного моря.
Vk / Минобороны России