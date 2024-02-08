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8 февраля, 11:04

12 "Вампиров" и 73 украинских дрона перехватила российская ПВО за сутки

МО РФ: ПВО за сутки перехватила 12 снарядов Vampire и сбила 73 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM 70 Vampire и сбили 73 беспилотника (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 8 февраля.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что беспилотники уничтожены в районах населённых пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Новомихайловка, Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Любимовка Запорожской области.

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А ранее Life.ru писал, что ПВО России за сутки уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 украинских беспилотников. Всего с начала СВО российские войска лишили противника 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 863 дронов, 462 зенитных комплексов.

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VK / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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