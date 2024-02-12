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12 февраля, 11:20

Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника за сутки. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 12 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка, уточнили в военном ведомстве. Отметим, что речь идёт о Херсонской области.

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Ранее Life.ru писал, что за прошедшую неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а также 488 вражеских беспилотников. Кроме того, ВС России удалось перехватить 34 снаряда разных видов РСЗО, имеющихся в распоряжении ВСУ.

Обложка ©

lev radin / Shutterstock.com

Марина Калегина
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