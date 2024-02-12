Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника за сутки. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 12 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка, уточнили в военном ведомстве. Отметим, что речь идёт о Херсонской области.