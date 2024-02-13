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13 февраля, 09:23

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения", — написал он в телеграм-канале.

Жителей призывают оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном
Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

А ранее Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский.

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Александра Вишнякова
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