Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения", — написал он в телеграм-канале.
Жителей призывают оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
А ранее Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский.
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