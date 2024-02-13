Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения", — написал он в телеграм-канале.

Жителей призывают оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.