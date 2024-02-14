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13 февраля, 21:56

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в администрации и добавили, что угроза опасности объявлена в городе Валуйки.

Российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов
Российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов

Накануне Life.ru сообщал, что системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской и Брянской областями.

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t.me / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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