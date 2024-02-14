Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в администрации и добавили, что угроза опасности объявлена в городе Валуйки.