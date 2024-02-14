Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.
"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в администрации и добавили, что угроза опасности объявлена в городе Валуйки.
Накануне Life.ru сообщал, что системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской и Брянской областями.
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