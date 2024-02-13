Российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки собрали солидный "урожай" из 63 украинских БПЛА и трёх снарядов для HIMARS. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 13 февраля, в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего дронов было уничтожено в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое (ДНР), а ещё в районе Любимовки и Дудчан под Херсоном. В сводке также фигурирует село Басань Запорожской области, где тоже пришлось поработать средствам ПВО.