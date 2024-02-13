Российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов
Минобороны: ПВО сбила за сутки 63 беспилотника ВСУ и три снаряда HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки собрали солидный "урожай" из 63 украинских БПЛА и трёх снарядов для HIMARS. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 13 февраля, в пресс-службе Минобороны России.
Больше всего дронов было уничтожено в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое (ДНР), а ещё в районе Любимовки и Дудчан под Херсоном. В сводке также фигурирует село Басань Запорожской области, где тоже пришлось поработать средствам ПВО.
Напомним, что на днях Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский. А под Херсоном российские средства противовоздушной обороны уничтожили сразу 33 украинских беспилотника за сутки.
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