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13 февраля, 11:20

Российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов

Минобороны: ПВО сбила за сутки 63 беспилотника ВСУ и три снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки собрали солидный "урожай" из 63 украинских БПЛА и трёх снарядов для HIMARS. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 13 февраля, в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего дронов было уничтожено в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое (ДНР), а ещё в районе Любимовки и Дудчан под Херсоном. В сводке также фигурирует село Басань Запорожской области, где тоже пришлось поработать средствам ПВО.

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Напомним, что на днях Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский. А под Херсоном российские средства противовоздушной обороны уничтожили сразу 33 украинских беспилотника за сутки.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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