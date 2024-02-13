Украинские дроны-камикадзе и редкое оборудование попали в руки российским спецам

В руки российских специалистов попало новое оборудование для украинских беспилотников. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе. Особый интерес для наших экспертов также представляет навесное оборудование для беспилотников противника, а ещё специальное магнитное приспособление для сброса снарядов.