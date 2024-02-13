Украинские дроны-камикадзе и редкое оборудование попали в руки российским спецам
РИА "Новости": Новое оборудование БПЛА ВСУ попало в руки российских специалистов
В руки российских специалистов попало новое оборудование для украинских беспилотников. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе. Особый интерес для наших экспертов также представляет навесное оборудование для беспилотников противника, а ещё специальное магнитное приспособление для сброса снарядов.
Теперь это оборудование тщательно изучается для выработки наиболее эффективных и изобретательных методов противодействия украинским атакам, сообщают РИА "Новости".
Ранее Life.ru писал, что ВСУ стали использовать связки дронов для увеличения дальности полёта. Новую технику украинские войска уже использовали для удара по автобусу в Новой Таволжанке. Напомним, что на днях Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский. А под Херсоном российские средства противовоздушной обороны уничтожили сразу 33 украинских беспилотника за сутки.
lev radin / Shutterstock.com