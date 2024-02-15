Обломок ракеты упал на стадионе в Белгороде
Обломок ракеты упал на стадионе в Белгороде. Фото © SHOT
Один из обломков ракеты, которыми ВСУ обстреляли Белгород, упал на стадионе, по данным SHOT, в результате пострадал один мужчина 45 лет, на месте работает скорая.
Обломок ракеты упал на стадионе в Белгороде. Видео © SHOT
Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позже стало известно, что один из прилётов пришёлся по торговому центру. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки. По последним данным, погибло шесть человек.