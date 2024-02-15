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15 февраля, 10:24

В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погибло 9 человек

До девяти возросло число жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду, количество пострадавших — до 20. Об этом сообщает SHOT.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Среди погибших двое детей. Один из них — младенец, который был в коляске. Второй ребёнок находился у школы.

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Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, ВСУ нанесли удар по Белгороду. Прилёты пришлись по торговому центру, стадиону. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилых дворах. В нескольких десятках домов выбиты стёкла, повреждено минимум 17 машин.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Александра Вишнякова
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