В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погибло 9 человек

До девяти возросло число жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду, количество пострадавших — до 20. Об этом сообщает SHOT.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © SHOT

Среди погибших двое детей. Один из них — младенец, который был в коляске. Второй ребёнок находился у школы.