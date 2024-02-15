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15 февраля, 10:15

Двое детей погибли при ракетном ударе по Белгороду, один из них — младенец

SHOT: Среди погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду есть дети

Двое детей погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Один из них — младенец, который был в коляске.

Последствия удара ВСУ по Белгороду. Видео © SHOT

По данным источника, второй ребёнок, предварительно, находился рядом со школой. Как стало известно ранее, один из обломков ракеты, которыми ВСУ обстреляли Белгород, упал на стадионе. В результате пострадал один мужчина 45 лет, на месте работает скорая.

Напомним, 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позже стало известно, что четыре человека погибли и 10 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Один из прилётов пришёлся по торговому центру. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждены школа, несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки. По последним данным, погибло шесть человек.

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Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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