Двое детей погибли при ракетном ударе по Белгороду, один из них — младенец

Двое детей погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Один из них — младенец, который был в коляске.

Последствия удара ВСУ по Белгороду. Видео © SHOT

По данным источника, второй ребёнок, предварительно, находился рядом со школой. Как стало известно ранее, один из обломков ракеты, которыми ВСУ обстреляли Белгород, упал на стадионе. В результате пострадал один мужчина 45 лет, на месте работает скорая.