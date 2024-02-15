Захарова сообщила, что Россия вынесет теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала удар по торговому центру в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Об этом она написала в своём телеграм-канале в четверг, 15 февраля. По словам Захаровой, Россия вынесет обсуждение трагедии на площадку Совета Безопасности ООН и ждёт соответствующей реакции от международных правозащитных организаций.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", — написала представитель Министерства иностранных дел.