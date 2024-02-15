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15 февраля, 11:09

Захарова сообщила, что Россия вынесет теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала удар по торговому центру в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Об этом она написала в своём телеграм-канале в четверг, 15 февраля. По словам Захаровой, Россия вынесет обсуждение трагедии на площадку Совета Безопасности ООН и ждёт соответствующей реакции от международных правозащитных организаций.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", написала представитель Министерства иностранных дел.

Life.ru публикует видео момента страшного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Life.ru публикует видео момента страшного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. В этом случае прилёты пришлись на торговый центр, стадион и, по словам горожан, даже дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей.

Обложка ©

lev radin / Shutterstock.com

Марина Калегина
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