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15 февраля, 10:55

Life.ru публикует видео момента страшного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Услышав первые взрывы, жители Белгорода стали прижиматься к зданиям и прямо посреди дороги в панике выбегать из автомобилей. На видео SHOT — момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии.

Момент страшного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Видео © SHOT

На улице были слышны крики, а фасад одного из зданий превратился буквально в решето. Некоторые граждане сразу стали разбирать завалы и помогать пострадавшим.

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Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и, по словам горожан, даже дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них — двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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