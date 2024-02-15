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Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама

15 февраля, 11:49
Одна из жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ — четырёхмесячный младенец. Фото © SHOT

Одна из жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ — четырёхмесячный младенец. Фото © SHOT

Одна из жертв чудовищного обстрела Белгорода со стороны ВСУ — четырёхмесячный младенец, которого на прогулку в коляске вывезла мама. По данным SHOT, в момент ракетного удара по городу семья гуляла на территории местной школы, грудничка везли в коляске. В него попали осколки украинского снаряда.

В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде
В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев. Сейчас данные уточняются. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В МИД РФ уже заявили, что вынесут теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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