Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама

Одна из жертв чудовищного обстрела Белгорода со стороны ВСУ — четырёхмесячный младенец, которого на прогулку в коляске вывезла мама. По данным SHOT, в момент ракетного удара по городу семья гуляла на территории местной школы, грудничка везли в коляске. В него попали осколки украинского снаряда.