В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде
В Сети появилось видео прилёта ракетного снаряда ВСУ по ТЦ на улице Плеханова в Белгороде. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, сообщает телеграм-канал "Белгород-медиа". На опубликованных кадрах видно, что люди как раз забегали в здание, пытаясь укрыться от обстрела.
Момент прилёта ракетного снаряда ВСУ по магазину в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород-медиа
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и, по словам местных, даже дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии.
ТАСС / Николай Гынгазов