В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде

В Сети появилось видео прилёта ракетного снаряда ВСУ по ТЦ на улице Плеханова в Белгороде. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, сообщает телеграм-канал "Белгород-медиа". На опубликованных кадрах видно, что люди как раз забегали в здание, пытаясь укрыться от обстрела.