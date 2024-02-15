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15 февраля, 10:32

Жители Белгорода находят обломки от чешских "Вампиров" по всему городу

Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire

Жители Белгорода находят обломки реактивных снарядов чешской РСЗО M-70 "Вампир" по всему городу. Об этом сообщает SHOT.

Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Видео © Telegram / SHOT

Всего система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 14 снарядов над Белгородской областью.

  • Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT
    Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT
  • Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT
    Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT
  • Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT
    Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT

Жители Белгорода находят в разных частях города обломки от снарядов РСЗО Vampire. Фото © Telegram / SHOT

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Напомним, 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Один из снарядов ВСУ попал в торговый центр. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждены школа, несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки. По последним данным, погибли девять человек, в том числе двое детей, один из которых — младенец.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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