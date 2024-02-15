Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 13:46

"Что с мальчиком моим?!" Душераздирающее видео первых минут удара ВСУ по стадиону в Белгороде

Опубликовано видео первых минут после удара ВСУ по стадиону в Белгороде

В Сети появилось душераздирающее видео первых минут после удара ВСУ по стадиону в Белгороде. На кадрах — коляска, в которой погиб младенец, раненные дети, которые гуляли по дорожкам, и их бабушки.

Осторожно: шокирующее видео, 18+

Первые минуты после удара ВСУ по стадиону в Белгороде. Видео © телеграм-канал Гусельников | Расследования и портреты

Малыши кричат от боли и просят помощи. Видео снял очевидец, который совершал утреннюю пробежку и чудом остался цел.

В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде
В Сети появилось видео момента прилёта снаряда по торговому центру в Белгороде

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По последним данным, в результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — это та самая девочка в коляске, с ней утром вышла погулять бабушка.

Российский МИД заявил о роли Запада в варварской атаке ВСУ на Белгород
Российский МИД заявил о роли Запада в варварской атаке ВСУ на Белгород
Обложка ©

телеграм-канал Гусельников | Расследования и портреты

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров