"Что с мальчиком моим?!" Душераздирающее видео первых минут удара ВСУ по стадиону в Белгороде
Опубликовано видео первых минут после удара ВСУ по стадиону в Белгороде
В Сети появилось душераздирающее видео первых минут после удара ВСУ по стадиону в Белгороде. На кадрах — коляска, в которой погиб младенец, раненные дети, которые гуляли по дорожкам, и их бабушки.
Осторожно: шокирующее видео, 18+
Первые минуты после удара ВСУ по стадиону в Белгороде. Видео © телеграм-канал Гусельников | Расследования и портреты
Малыши кричат от боли и просят помощи. Видео снял очевидец, который совершал утреннюю пробежку и чудом остался цел.
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По последним данным, в результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — это та самая девочка в коляске, с ней утром вышла погулять бабушка.
телеграм-канал Гусельников | Расследования и портреты