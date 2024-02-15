Гладков уточнил данные о погибшем ребёнке при обстреле ВСУ Белгорода

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла годовалая девочка, ещё четыре ребёнка пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Момент прилёта ракетного снаряда ВСУ по магазину в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород-медиа

"Уточнённая информация по теракту в Белгороде. Случилось самое страшное — погибли люди. Мирные жители — шесть человек, один из которых ребёнок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребёнка. Это оказалась годовалая девочка Валентина", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Как пишет SHOT, вместе с девочкой пострадала её 60-летняя бабушка, ей провели операцию. Елена Алексеевна с внучкой попали под обстрел, когда прогуливались по стадиону.

Глава региона добавил, что пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии с преимущественно осколочными ранениями. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказания помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

"Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе", — добавил губернатор.