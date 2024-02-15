В Госдуме призвали создать "купол безопасности" над всеми приграничными областями для защиты от ракет ВСУ

На территориях, граничащих с Украиной, нужно обязательно построить защитный купол. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, комментируя ракетный удар ВСУ по Белгороду.

Депутат ГД Гусев заявил о необходимости строительства защитных куполов над приграничными территориями. Видео © LIFE

"Это безусловно теракт. Позиция "Справедливой России – За правду" всегда была однозначной — признать Украину террористическим государством, и в соответствии с этим принимать все решения на государственном уровне. Соболезнования всем погибшим, совершенно бесчеловечно во время любых военных действий стрелять по мирным жителям", — подчеркнул Гусев.