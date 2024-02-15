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15 февраля, 12:34

В Госдуме призвали создать "купол безопасности" над всеми приграничными областями для защиты от ракет ВСУ

Депутат Гусев призвал построить защитный купол над приграничными территориями РФ

На территориях, граничащих с Украиной, нужно обязательно построить защитный купол. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, комментируя ракетный удар ВСУ по Белгороду.

Депутат ГД Гусев заявил о необходимости строительства защитных куполов над приграничными территориями. Видео © LIFE

"Это безусловно теракт. Позиция "Справедливой России – За правду" всегда была однозначной — признать Украину террористическим государством, и в соответствии с этим принимать все решения на государственном уровне. Соболезнования всем погибшим, совершенно бесчеловечно во время любых военных действий стрелять по мирным жителям", — подчеркнул Гусев.

Депутат призвал построить защитные купола над всеми стратегическими объектами в России. По его словам, необходимо создать систему радиолокационной безопасности не только над приграничными территориями, но и над школами, больницами, железнодорожными вокзалами, аэропортами и нефтезаводами. Именно туда, по словам Гусева, ВСУ направляют все свои силы. Особенно это касается территорий Краснодарского края, Брянской, Ростовской и Белгородской областей.

Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама
Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев. Сейчас данные уточняются. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В МИД РФ заявили, что вынесут теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.

Обложка ©

Life.ru / Эмин Калантаров

Дарья Нарыкова
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