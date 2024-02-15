Российский МИД заявил о роли Запада в варварской атаке ВСУ на Белгород

МИД России решительно осуждает чудовищное преступление украинской армии против мирных жителей и гражданской инфраструктуры города Белгорода. Москва призывает международное сообщество выступить с осуждением вопиющей атаки ВСУ на жилые кварталы и торговый центр и намерена инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках.