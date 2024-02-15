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15 февраля, 13:33

Российский МИД заявил о роли Запада в варварской атаке ВСУ на Белгород

Фото © Евгений Силантьев / ТАСС

Фото © Евгений Силантьев / ТАСС

МИД России решительно осуждает чудовищное преступление украинской армии против мирных жителей и гражданской инфраструктуры города Белгорода. Москва призывает международное сообщество выступить с осуждением вопиющей атаки ВСУ на жилые кварталы и торговый центр и намерена инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках.

"Преступный киевский режим не прекращает демонстрировать миру свою неонацистскую сущность", говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты убеждены, что командование ВСУ решило варварски выместить на мирных гражданах свою злость из-за провалов на поле боя. Нынешний теракт, как отметили в российском МИД, вновь высветил преступную роль Коллективного Запада, "продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием".

Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама
Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По предварительным данным, ВСУ совершили удар реактивными снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир", обломки которых сейчас на улицах находят местные жители.

Марина Калегина
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