Российский МИД заявил о роли Запада в варварской атаке ВСУ на Белгород
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МИД России решительно осуждает чудовищное преступление украинской армии против мирных жителей и гражданской инфраструктуры города Белгорода. Москва призывает международное сообщество выступить с осуждением вопиющей атаки ВСУ на жилые кварталы и торговый центр и намерена инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках.
"Преступный киевский режим не прекращает демонстрировать миру свою неонацистскую сущность", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты убеждены, что командование ВСУ решило варварски выместить на мирных гражданах свою злость из-за провалов на поле боя. Нынешний теракт, как отметили в российском МИД, вновь высветил преступную роль Коллективного Запада, "продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием".
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По предварительным данным, ВСУ совершили удар реактивными снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир", обломки которых сейчас на улицах находят местные жители.