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15 февраля, 17:37

Студент из Сирии, пенсионерка, младенец: Life.ru публикует список погибших в Белгороде

В результате атаки ВСУ на Белгород погиб находившийся в ТЦ студент из Сирии

В результате сегодняшней атаки ВСУ на Белгород погиб студент из Сирии по имени Мохамад Шенани. В момент обстрела парень, который учился в Белгородском институте искусств и культуры, находился в одном из торговых центров. Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список жертв ракетного удара. По последним данным, погибло семь человек:

1. Валя Ч., год. Девочка находилась в пробитой осколком коляске, с нею утром вышла погулять бабушка.

2. Мохамад Шенани, 20 лет, студент Белгородского института культуры из Сирии.

3. Дмитрий П., 40 лет.

4. Любовь Г., 44 года, преподаватель БелГУ. У женщины осталось трое детей.

5. Екатерина С., 67 лет, пенсионерка, экс-бухгалтер.

6. Иван С., 67 лет.

7. Людмила Ш., 80 лет.

"Что с мальчиком моим?!" Душераздирающее видео первых минут удара ВСУ по стадиону в Белгороде
"Что с мальчиком моим?!" Душераздирающее видео первых минут удара ВСУ по стадиону в Белгороде

Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. Также погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Никита Осипов
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