Студент из Сирии, пенсионерка, младенец: Life.ru публикует список погибших в Белгороде
В результате атаки ВСУ на Белгород погиб находившийся в ТЦ студент из Сирии
В результате сегодняшней атаки ВСУ на Белгород погиб студент из Сирии по имени Мохамад Шенани. В момент обстрела парень, который учился в Белгородском институте искусств и культуры, находился в одном из торговых центров. Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список жертв ракетного удара. По последним данным, погибло семь человек:
1. Валя Ч., год. Девочка находилась в пробитой осколком коляске, с нею утром вышла погулять бабушка.
2. Мохамад Шенани, 20 лет, студент Белгородского института культуры из Сирии.
3. Дмитрий П., 40 лет.
4. Любовь Г., 44 года, преподаватель БелГУ. У женщины осталось трое детей.
5. Екатерина С., 67 лет, пенсионерка, экс-бухгалтер.
6. Иван С., 67 лет.
7. Людмила Ш., 80 лет.
Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. Также погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области