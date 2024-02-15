Студент из Сирии, пенсионерка, младенец: Life.ru публикует список погибших в Белгороде

В результате сегодняшней атаки ВСУ на Белгород погиб студент из Сирии по имени Мохамад Шенани. В момент обстрела парень, который учился в Белгородском институте искусств и культуры, находился в одном из торговых центров. Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список жертв ракетного удара. По последним данным, погибло семь человек: