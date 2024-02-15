Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до семи
Число погибших после удара ВСУ по Белгороду выросло до семи. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в больнице скончался один из 20 пострадавших. Ранее было известно о шести жертвах украинской атаки.
Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждены 34 автомобиля.
ТАСС / Евгений Силантьев