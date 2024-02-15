Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 16:32

Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до семи

Число погибших после удара ВСУ по Белгороду выросло до семи. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в больнице скончался один из 20 пострадавших. Ранее было известно о шести жертвах украинской атаки.

При обстреле ВСУ Белгорода погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей
При обстреле ВСУ Белгорода погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей

Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждены 34 автомобиля.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Силантьев

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров