При обстреле ВСУ Белгорода погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей
SHOT: При атаке ВСУ на Белгород погибла преподаватель БелГУ
Погибшая при атаке ВСУ преподаватель БелГУ. Обложка © Пресс-служба НИУ БелГУ
В результате сегодняшней атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Женщина проработала в высшем учебном заведении почти четверть века, сообщает SHOT.
У погибшей женщины осталось трое детей. Согласно последним данным, при обстреле ВСУ Белгорода погибло шесть человек, а ещё 17 пострадало.
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По последним данным, в результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — это та самая девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети позднее появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам, и их бабушки.