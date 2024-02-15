При обстреле ВСУ Белгорода погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей

В результате сегодняшней атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Женщина проработала в высшем учебном заведении почти четверть века, сообщает SHOT .

У погибшей женщины осталось трое детей. Согласно последним данным, при обстреле ВСУ Белгорода погибло шесть человек, а ещё 17 пострадало.