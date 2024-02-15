Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 14:43

При обстреле ВСУ Белгорода погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей

SHOT: При атаке ВСУ на Белгород погибла преподаватель БелГУ

Погибшая при атаке ВСУ преподаватель БелГУ. Обложка © Пресс-служба НИУ БелГУ

Погибшая при атаке ВСУ преподаватель БелГУ. Обложка © Пресс-служба НИУ БелГУ

В результате сегодняшней атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Женщина проработала в высшем учебном заведении почти четверть века, сообщает SHOT.

У погибшей женщины осталось трое детей. Согласно последним данным, при обстреле ВСУ Белгорода погибло шесть человек, а ещё 17 пострадало.

Гладков рассказал о масштабе разрушений после атаки ВСУ на Белгород
Гладков рассказал о масштабе разрушений после атаки ВСУ на Белгород

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По последним данным, в результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — это та самая девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети позднее появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам, и их бабушки.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров