Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотников. Впрочем, российские расчёты ПВО не позволили осуществить задуманное, уничтожив два БПЛА самолётного типа в небе над Белгородской областью.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, воздушные цели были поражены в Губкинском городском округе. К месту падения обломков дронов выехали оперативные службы.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее на территории Курской и Белгородской областей была объявлена ракетная опасность. Жителей регионов призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях вдали от окон.
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