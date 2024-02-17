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17 февраля, 02:51

Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотников. Впрочем, российские расчёты ПВО не позволили осуществить задуманное, уничтожив два БПЛА самолётного типа в небе над Белгородской областью.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, воздушные цели были поражены в Губкинском городском округе. К месту падения обломков дронов выехали оперативные службы.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

У границы Ростовской области сбиты воздушные цели
У границы Ростовской области сбиты воздушные цели

Ранее на территории Курской и Белгородской областей была объявлена ракетная опасность. Жителей регионов призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях вдали от окон.

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Илья Пушкарев
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