Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотников. Впрочем, российские расчёты ПВО не позволили осуществить задуманное, уничтожив два БПЛА самолётного типа в небе над Белгородской областью.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, воздушные цели были поражены в Губкинском городском округе. К месту падения обломков дронов выехали оперативные службы.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.