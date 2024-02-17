Ракетная опасность второй раз объявлена в Курской и Белгородской областях

Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской и Белгородской областях. Об этом в телеграм-канале сообщили губернатор Роман Старовойт и белгородская мэрия.

"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — написал глава региона.

"Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность", — сказано в сообщении белгородской администрации.

Во время её действия необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а на улице зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.