Ракетная опасность второй раз объявлена в Курской и Белгородской областях
Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской и Белгородской областях. Об этом в телеграм-канале сообщили губернатор Роман Старовойт и белгородская мэрия.
"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — написал глава региона.
"Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность", — сказано в сообщении белгородской администрации.
Во время её действия необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а на улице зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Ранее ракетную опасность в Курской и Белгородской областях уже объявляли в ночь на 17 февраля. Роман Старовойт сообщал о работе сил противовоздушной обороны.
t.me / ДЕМИДОВ