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16 февраля, 23:03

Система ПВО работает в Курской области после объявления ракетной опасности

Система противовоздушной обороны работает в Курской области после объявления угрозы ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", — написал глава региона в телеграм-канале.

У границы Ростовской области сбиты воздушные цели
У границы Ростовской области сбиты воздушные цели

Ракетную опасность в Курской области объявили вслед за Белгородской. Жителей регионов призвали оставаться дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, либо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, если в этот момент находятся на улице.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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