Система ПВО работает в Курской области после объявления ракетной опасности

Система противовоздушной обороны работает в Курской области после объявления угрозы ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Ракетную опасность в Курской области объявили вслед за Белгородской. Жителей регионов призвали оставаться дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, либо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, если в этот момент находятся на улице.