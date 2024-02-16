В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии города.
"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Также ракетная опасность действует в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Напомним, Белгород подвергся ракетному обстрелу 15 февраля. В результате погибло семь человек, пострадало 19. Возбуждено уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спонсорам ВСУ. Они, по мнению дипломата, должны понимать, как именно используются их деньги.
t.me / ДЕМИДОВ