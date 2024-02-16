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16 февраля, 20:52

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии города.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Также ракетная опасность действует в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области
Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области

Напомним, Белгород подвергся ракетному обстрелу 15 февраля. В результате погибло семь человек, пострадало 19. Возбуждено уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спонсорам ВСУ. Они, по мнению дипломата, должны понимать, как именно используются их деньги.

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t.me / ДЕМИДОВ

Артур Лапсаков
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