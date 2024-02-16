В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии города.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Также ракетная опасность действует в Губкинском и Старооскольском городских округах.