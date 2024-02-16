Захарова обратилась к донатчикам ВСУ после гибели людей при ударе по Белгороду
Захарова — об ударе по Белгороду: Спонсоры ВСУ должны понимать, куда идут деньги
Все, кто финансирует ВСУ и прочих пособников неонацистского режима, должны понимать, как именно используются их деньги. Такое заявление в личном телеграм-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне удара украинских войск по Белгороду, в результате которого погибло семь человек и ранено девятнадцать.
"Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", — говорится в публикации Захаровой.
Напомним, 15 февраля украинские войска атаковали Белгород. Ударам подверглись торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru публиковал кошмарные кадры, снятые в первые минуты после обстрела. Был убит маленький ребёнок — девочка в коляске, с которой вышла на прогулку бабушка. Также погибла педагог вуза, у неё осталось трое детей. В Сеть попало шокирующее видео, на котором видны пострадавшие дети, гулявшие по дорожкам стадиона в момент атаки. Губернатор сообщил, что взрыв выбил окна в 128 квартирах, повреждения получили 34 автомобиля. По факту удара ВСУ Следственный комитет России завёл уголовное дело.
ТАСС / П/с губернатора Белгородской области