Захарова обратилась к донатчикам ВСУ после гибели людей при ударе по Белгороду

Все, кто финансирует ВСУ и прочих пособников неонацистского режима, должны понимать, как именно используются их деньги. Такое заявление в личном телеграм-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне удара украинских войск по Белгороду, в результате которого погибло семь человек и ранено девятнадцать.