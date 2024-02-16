СКР завёл дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород, унёсшей жизни семи человек

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, в результате которого погибли семь человек и 19 получили ранения. Речь идёт о статье "Террористический акт".

"15 февраля вооружёнными формированиями Украины вновь обстреляны город Белгород и Белгородская область. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе и несовершеннолетние. Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — проинформировали в СК.