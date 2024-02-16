СКР завёл дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород, унёсшей жизни семи человек
СКР завёл уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, в результате которого погибли семь человек и 19 получили ранения. Речь идёт о статье "Террористический акт".
"15 февраля вооружёнными формированиями Украины вновь обстреляны город Белгород и Белгородская область. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе и несовершеннолетние. Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — проинформировали в СК.
На месте трагедии уже работают следователи и криминалисты центрального аппарата СКР. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об ударе по гражданским.
Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. Также погибла преподаватель университета, у которой осталось трое детей. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.