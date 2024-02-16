В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Минздрав: 14 раненных при ударе ВСУ по Белгороду лечатся стационарно
14 пострадавших в результате вчерашнего удара украинских войск по Белгороду сейчас получают медицинскую помощь стационарно. Ещё пять человек лечатся амбулаторно, четверых транспортировали в Москву, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, ещё пятеро получают лечение амбулаторно", — сказал Кузнецов журналистам.
По его словам, доставленных в Москву четырёх раненых сейчас везут в профильные медучреждения Министерства здравоохранения.
Напомним, 15 февраля, ВСУ ударили по Белгороду снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Под атаку попали торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, среди них студент из Сирии и девочка в коляске. Её мама уцелела. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. МИД РФ потребовал от международного сообщества осудить эту атаку ВСУ и собирается инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках. Как сообщил сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших возросло до 19.
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