Мать погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки осталась жива
Мама девочки, которая погибла после украинского обстрела Белгорода, выжила, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе местного медицинского колледжа.
По словам собеседника агентства, отец погибшего ребёнка учится в медколледже, получая второе образование. У него двое детей. Супруга гуляла с младшей девочкой.
Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. Погибло семь человек, в том числе девочка в коляске и студент из Сирии. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вынесет теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.