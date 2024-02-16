Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 23:54

Мать погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки осталась жива

Мама девочки, которая погибла после украинского обстрела Белгорода, выжила, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе местного медицинского колледжа.

По словам собеседника агентства, отец погибшего ребёнка учится в медколледже, получая второе образование. У него двое детей. Супруга гуляла с младшей девочкой.

Сводки военкоров: Что последует за ударами по Белгороду и как ВСУ будут выводить гарнизон из Авдеевки
Сводки военкоров: Что последует за ударами по Белгороду и как ВСУ будут выводить гарнизон из Авдеевки

Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. Погибло семь человек, в том числе девочка в коляске и студент из Сирии. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вынесет теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров