Число пострадавших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 19

Вечером один из жителей города самостоятельно обратился в городскую больницу № 2, уточнил глава региона. Четыре человека (двое взрослых и двое детей) поездом направлены в Москву для лечения. Пятерых отпустили домой после оказания им амбулаторной помощи, остальные десять госпитализированы в белгородские больницы. Два пациента, по словам Гладкова, находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.