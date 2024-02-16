Число пострадавших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 19
Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 19
Количество пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до 19. Об этом утром 16 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вечером один из жителей города самостоятельно обратился в городскую больницу № 2, уточнил глава региона. Четыре человека (двое взрослых и двое детей) поездом направлены в Москву для лечения. Пятерых отпустили домой после оказания им амбулаторной помощи, остальные десять госпитализированы в белгородские больницы. Два пациента, по словам Гладкова, находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.
"Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", — заявил Гладков.
Life.ru напоминает, накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, в том числе студент из Сирии и девочка в коляске. Её мама выжила. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. МИД РФ призвал международное сообщество выступить с осуждением этой атаки ВСУ и намерен инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках.
t.me / Настоящий Гладков