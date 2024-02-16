Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области
ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под удар попали два села, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель", — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что контуженного мужчину на скорой доставляют в медучреждение.
Кроме того, по информации Гладкова, повреждена линия электропередачи, без света остались жители села Безымено. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.
Ранее военный волонтёр раскрыл смысл ударов ВСУ по Белгороду и природу отношений Киева и Запада. По его словам, Владимир Зеленский организовал в Незалежной, где воровать куда проще, чем в США, целую сеть по обелению средств, где грязные деньги отмываются и попадают в карманы западных политиков.
Telegram / Генштаб ЗСУ