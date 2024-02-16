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16 февраля, 20:09

Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области

ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под удар попали два села, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель", — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что контуженного мужчину на скорой доставляют в медучреждение.

Кроме того, по информации Гладкова, повреждена линия электропередачи, без света остались жители села Безымено. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.

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Ранее военный волонтёр раскрыл смысл ударов ВСУ по Белгороду и природу отношений Киева и Запада. По его словам, Владимир Зеленский организовал в Незалежной, где воровать куда проще, чем в США, целую сеть по обелению средств, где грязные деньги отмываются и попадают в карманы западных политиков.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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