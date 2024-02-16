Запад взрастил из главы киевского режима Владимира Зеленского настоящее чудовище, которое требует всё больше и больше денег, необходимых ему для убийства русских детей. При этом отношения Вашингтона и Киева становятся всё более созависимыми, заявил военный волонтёр Алексей Живов.

По его мнению, Киев, как он уже делал в ситуации со сбитым Ил-76, будет отрицать свою причастность к ударам по Белгороду, которые унесли жизни семерых гражданских, одним из которых был годовалый ребёнок. Власти Незалежной в очередной раз пытаются уповать на то, что ВС РФ сами бьют по российскому городу, это излюбленный метод украинской пропаганды.

"Половина киевлян вам скажут, что это русские якобы сами себя опять обстреляли. Ведь всё, что делается плохое, делается русским, а всё хорошее — ими. Поэтому не могли же они убивать детей в Белгороде… Значит, мы сами по себе стреляем. Такая у них пропаганда. Но зачем нам входить в мир шизофреника и мыслить его категориями?" — уточнил волонтёр в беседе с "Царьградом".

И если, по мнению эксперта, с Украиной всё понятно, то аналогичное поведение от западных медиа может удивить. Но и здесь есть достаточно простое объяснение: финансы Запады идут на убийство российских детей в колясках, иностранным СМИ невыгодно освещать этот факт, поэтому они его игнорируют, ведь в конечном счёте всё это в интересах европейских лидеров.

Суть в том, что не только Киев зависит от Запада, но и наоборот. Зеленский успел организовать в Незалежной, где воровать куда проще, чем в США, целую сеть по обелению средств, где грязные деньги отмываются и попадают в карманы западных политиков, объяснил эксперт.