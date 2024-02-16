"Акт кровожадности": Эксперт раскрыл смысл ударов ВСУ по Белгороду и природу отношений Киева и Запада
Военный волонтёр Живов: Зеленскому дают денег, чтобы убивать русских детей
Запад взрастил из главы киевского режима Владимира Зеленского настоящее чудовище, которое требует всё больше и больше денег, необходимых ему для убийства русских детей. При этом отношения Вашингтона и Киева становятся всё более созависимыми, заявил военный волонтёр Алексей Живов.
По его мнению, Киев, как он уже делал в ситуации со сбитым Ил-76, будет отрицать свою причастность к ударам по Белгороду, которые унесли жизни семерых гражданских, одним из которых был годовалый ребёнок. Власти Незалежной в очередной раз пытаются уповать на то, что ВС РФ сами бьют по российскому городу, это излюбленный метод украинской пропаганды.
"Половина киевлян вам скажут, что это русские якобы сами себя опять обстреляли. Ведь всё, что делается плохое, делается русским, а всё хорошее — ими. Поэтому не могли же они убивать детей в Белгороде… Значит, мы сами по себе стреляем. Такая у них пропаганда. Но зачем нам входить в мир шизофреника и мыслить его категориями?" — уточнил волонтёр в беседе с "Царьградом".
И если, по мнению эксперта, с Украиной всё понятно, то аналогичное поведение от западных медиа может удивить. Но и здесь есть достаточно простое объяснение: финансы Запады идут на убийство российских детей в колясках, иностранным СМИ невыгодно освещать этот факт, поэтому они его игнорируют, ведь в конечном счёте всё это в интересах европейских лидеров.
Суть в том, что не только Киев зависит от Запада, но и наоборот. Зеленский успел организовать в Незалежной, где воровать куда проще, чем в США, целую сеть по обелению средств, где грязные деньги отмываются и попадают в карманы западных политиков, объяснил эксперт.
При этом некоторые компетентные люди считают, что за ударом по Белгороду вполне могут напрямую стоять консультанты НАТО. По их мнению, ВСУ и НАТО бьют по гражданским объектам не просто из-за жёсткости и ненависти, а для того, чтобы учиться пробивать эшелонированную систему российской системы ПВО, которая находится в Белгородском регионе и показывает высокую эффективность. Таким образом, удары по Белгороду — не только акт кровожадности, но и тренировка перед более крупной военной кампанией, которую ВСУ и НАТО планируют организовать через несколько лет, резюмировал Живов.
Напомним, 15 февраля Белгород подвергся атакам ВСУ из чешской РСЗО М-70 "Вампир". Их удары пришлись по ТЦ, стадиону и дворам жилых домов. Погибли семеро человек, в том числе сирийский студент, учитель, пенсионерка и годовалая девочка в коляске. А её мать осталась в живых. По информации военкора Поддубного, ВС РФ удалось найти и уничтожить расчёт РСЗО, из которой наносились удары.
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