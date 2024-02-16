РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76

Российские войска обнаружили и уничтожили украинский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который накануне обстреливал Белгород. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

"Вечером около 21 часа ракетчики Армии России нанесли удар с использованием ОТРК. В результате уничтожен расчёт, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты", — написал Поддубный в своём телеграм-канале.