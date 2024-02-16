РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76
Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили обстрелявшую Белгород РСЗО Vampire
Российские войска обнаружили и уничтожили украинский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который накануне обстреливал Белгород. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
"Вечером около 21 часа ракетчики Армии России нанесли удар с использованием ОТРК. В результате уничтожен расчёт, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты", — написал Поддубный в своём телеграм-канале.
По его данным, расчёт РСЗО находился в районе села Липцы Харьковской области, откуда ранее был сбит Ил-76 с украинскими пленными.
Life.ru напоминает, что накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, в том числе студент из Сирии, преподаватель, пенсионерка и маленькая девочка в коляске. Её мама выжила. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.
ТАСС / Николай Гынгазов