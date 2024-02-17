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16 февраля, 21:41

В Курской области объявлена угроза ракетной опасности

В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — написал глава региона.

На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином после атаки дрона
На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином после атаки дрона

Ранее мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности. Людей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

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VK / Игорь Куцак

Артур Лапсаков
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