На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином после атаки дрона

В Курской области три резервуара загорелись на нефтебазе после атаки беспилотника ВСУ, две цистерны частично разрушились. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

В Курской области ликвидируют возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"В результате атаки украинского БПЛА на территории нефтебазы горят три резервуара с бензином общим объёмом 2,1 тысячи кубических метров", — приводит РИА "Новости" слова сотрудника оперативной службы.

Сотрудники МЧС успешно локализовали возгорание одного из резервуаров объёмом 400 кубометров на нефтебазе, передаёт ТАСС. В настоящее время принимаются меры к локализации возгорания ещё двух цистерн объёмом 1000 и 400 кубометров. Всего на территории курской нефтебазы находятся десять резервуаров с бензином.