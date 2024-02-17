Четыре украинских беспилотника уничтожены под Калугой
Атака украинских беспилотников пресечена дежурными средствами ПВО в Калужской области. Подробностями поделился глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, всего операторы зенитных комплексов поразили четыре дрона. Они рухнули на территории Людиновского района.
"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — прояснил ситуацию Шапша в своём телеграм-канале.
Ранее об уничтожении украинских БПЛА отчитались губернаторы Ростовской и Белгородской областей. Ежесуточные потери дронов для противника исчисляются десятками.
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