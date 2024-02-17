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17 февраля, 03:51

Четыре украинских беспилотника уничтожены под Калугой

Атака украинских беспилотников пресечена дежурными средствами ПВО в Калужской области. Подробностями поделился глава региона Владислав Шапша.

По словам губернатора, всего операторы зенитных комплексов поразили четыре дрона. Они рухнули на территории Людиновского района.

"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — прояснил ситуацию Шапша в своём телеграм-канале.

Ракетная опасность второй раз объявлена в Курской и Белгородской областях
Ракетная опасность второй раз объявлена в Курской и Белгородской областях

Ранее об уничтожении украинских БПЛА отчитались губернаторы Ростовской и Белгородской областей. Ежесуточные потери дронов для противника исчисляются десятками.

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Getty Images / Cavan Images

Илья Пушкарев
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