ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели и боеприпасы
Минобороны сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины
Утром 15 февраля ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все объекты поражены.
"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, миномётных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов страны. Они прозвучали в Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой областях и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Информацию о взрывах в столице Незалежной подтверждал мэр Виталий Кличко, призвавший жителей не покидать укрытия. Также взрывы звучали в Днепропетровске и Львове.
Vk / Минобороны России