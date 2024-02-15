ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели и боеприпасы

Утром 15 февраля ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, миномётных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ", — рассказали в ведомстве.