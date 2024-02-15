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15 февраля, 11:12

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели и боеприпасы

Минобороны сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины

Утром 15 февраля ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, миномётных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ", — рассказали в ведомстве.

В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Напомним, сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов страны. Они прозвучали в Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой областях и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Информацию о взрывах в столице Незалежной подтверждал мэр Виталий Кличко, призвавший жителей не покидать укрытия. Также взрывы звучали в Днепропетровске и Львове.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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