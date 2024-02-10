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9 февраля, 22:59

В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

"Страна.ua": В Одессе, Очакове и Харькове раздались взрывы

В городе Очакове в Николаевской области, в Харькове и Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Страна.ua".

"Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области... сообщают о взрыве в Одессе", — указано в сообщении.

По данным издания, в ряде районов Николаевской области пропало электричество. Позднее издание писало о взрыве в Харькове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

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Воздушная тревога объявлялась в Одессе также два дня назад, равно как и в Николаеве. Она действовала на территории области и ещё девяти регионов Незалежной.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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