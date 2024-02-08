Регион

Уведомления отключены

8 февраля, 00:04

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одессе и Николаеве

"Общественное": Мощные взрывы прогремели в Одессе и Николаеве

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о мощном взрыве на территории Одессы. По данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога действует на территории области и ещё девяти регионов Незалежной.

Спустя некоторое время канал сообщил о взрыве в Николаеве. На данный момент сирены тревоги звучат в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Причина взрывов на данный момент неизвестна, официальный комментариев от властей регионов на пока не поступало.

До Львова: Какие города на Украине Россия освободит в ближайшее время
До Львова: Какие города на Украине Россия освободит в ближайшее время

Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии было задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж, злоумышленники планировали совершить теракты в России. Организовал поставку некий Андрей Шарашидзе. Он вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа". Его подельниками стали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Тбилиси запросил у Киева в интересах следствия информацию по грузу с взрывчаткой.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров