Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одессе и Николаеве
"Общественное": Мощные взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о мощном взрыве на территории Одессы. По данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога действует на территории области и ещё девяти регионов Незалежной.
Спустя некоторое время канал сообщил о взрыве в Николаеве. На данный момент сирены тревоги звучат в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Причина взрывов на данный момент неизвестна, официальный комментариев от властей регионов на пока не поступало.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии было задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж, злоумышленники планировали совершить теракты в России. Организовал поставку некий Андрей Шарашидзе. Он вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа". Его подельниками стали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Тбилиси запросил у Киева в интересах следствия информацию по грузу с взрывчаткой.
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