Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одессе и Николаеве

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о мощном взрыве на территории Одессы. По данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога действует на территории области и ещё девяти регионов Незалежной.

Спустя некоторое время канал сообщил о взрыве в Николаеве. На данный момент сирены тревоги звучат в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.