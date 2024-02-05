Грузия запросила у Украины информацию о взрывчатке, которую везли в Россию
Украинская взрывчатка, которая предназначалась для совершения терактов в России. Фото © Служба государственной безопасности Грузии
Тбилиси запросил у Киева информацию по грузу с взрывчаткой, который везли из Одессы в Россию через Грузию. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.
"По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждём от них больше информации, которая поможет следствию", — отметил Мгеладзе.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Всего речь шла о шести взрывных устройствах, рассчитанных на широкий радиус поражения. Согласно материалам дела, процесс организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии "Слуга народа". Всего же в перевозке бомб замешаны семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении.