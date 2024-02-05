Грузия запросила у Украины информацию о взрывчатке, которую везли в Россию

Тбилиси запросил у Киева информацию по грузу с взрывчаткой, который везли из Одессы в Россию через Грузию. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.

"По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждём от них больше информации, которая поможет следствию", — отметил Мгеладзе.