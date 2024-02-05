В Грузии предъявили видео изъятия украинской взрывчатки, которую везли в Россию

Служба государственной безопасности Грузии показала видео изъятия украинской взрывчатки, которая предназначалась для совершения терактов в России. Устройства, замаскированные под аккумуляторы для электромобилей, содержали пластичную взрывчатку военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Кроме того, в контейнеры были помещены шесть единиц детонаторов, а время активации было запрограммировано заранее.

Кадры изъятия грузинскими силовиками украинской взрывчатки, которая предназначалась для совершения терактов в России. Видео © Служба государственной безопасности Грузии

Судя по кадрам оперативной съёмки, грузинские спецслужбы "вели" опасный груз с момента его прибытия на территорию республики. В частности, камеры зафиксировали, как несколько человек сгружают в синий принадлежащий гражданину Украины минивэн контейнеры со взрывчаткой С-4, шестью детонаторами и специальными ключами, а потом оказываются в ловушке грузинских силовиков.

По данным грузинских спецслужб, взрыв одного такого устройства в местах массового скопления людей "мог привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам". Фото © Служба государственной безопасности Грузии

В Тбилиси заявили, что к ввозу указанных взрывных устройств в Грузию и их перемещению по территории республики причастны семь человек из Грузии, трое — из Украины и двое — из Армении. Спецслужбы также называют имя предполагаемого заказчика ввоза вызрывоопасной контрабанды из Одессы в Грузию. Им оказался кандидат в депутаты парламента Одесской области от партии "Слуга народа", уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. По данным грузинских властей, указанное лицо "активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств", а вот его подельники, согласно предварительным выводам следствия, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля.