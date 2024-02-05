В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж 5 февраля, 09:10 В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж. Обложка © Shutterstock

В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Об этом сообщили в грузинской Службе госбезопасности.

В грузе обнаружили 14 кг взрывчатки С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Рассчитана она на широкий радиус поражения. Всего было шесть взрывных устройств, которые ввезли под видом аккумуляторов электромобилей.

В Грузию опасный груз попал из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. После этого взрывчатку планировалось вывезти в Воронеж. По данным ведомства, организаторы перевозки — семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Согласно материалам дела, процесс организовал уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии "Слуга народа".

Авторы Александра Вишнякова