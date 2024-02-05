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В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж

5 февраля, 09:10
В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж. Обложка © Shutterstock

В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж. Обложка © Shutterstock

В Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Об этом сообщили в грузинской Службе госбезопасности.

В грузе обнаружили 14 кг взрывчатки С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Рассчитана она на широкий радиус поражения. Всего было шесть взрывных устройств, которые ввезли под видом аккумуляторов электромобилей.

В Грузию опасный груз попал из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. После этого взрывчатку планировалось вывезти в Воронеж. По данным ведомства, организаторы перевозки — семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Согласно материалам дела, процесс организовал уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии "Слуга народа".

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту
Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Напомним, что ранее через Грузию и Армению в Россию попала взрывчатка, с помощью которой Киев совершил теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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