Поставщик взрывчатки в Воронеж вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа"
Андрей Шарашидзе, организовавший транспортировку взрывчатки из Одессы в Воронеж. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Шарашидзе
Организовавший транспортировку 14 килограмм взрывчатки из Одессы в Воронеж Андрей Шарашидзе в прошлом вёл в России предпринимательскую деятельность, но она была закрыта решением налоговой службы. После этого бизнесмен примкнул к партии главы киевского режима Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает SHOT.
Кадры изъятия грузинскими силовиками украинской взрывчатки, которая предназначалась для совершения терактов в России. Видео © Служба государственной безопасности Грузии
По информации телеграм-канала, уроженец Батуми в 2014 году учредил в РФ ООО "Палатин", которое торговало продуктами. Головной офис проработавшей пять лет организации находился в Москве. В итоге в июле 2019 года ФНС закрыла "Палатин", после чего Шарашидзе подался в политику, вступив в партию Зеленского.
Известно, что в перевозке взрывчатки, доставленной в Воронеж, также участвовали семеро граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении. Служба государственной безопасности Грузии предполагает, что организаторы использовали людей вслепую — не исключено, что они могли и не знать о спрятанных в корпусах аккумуляторов взрывных устройствах.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Всего речь шла о шести взрывных устройствах, рассчитанных на широкий радиус поражения.