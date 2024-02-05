Поставщик взрывчатки в Воронеж вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа"

Организовавший транспортировку 14 килограмм взрывчатки из Одессы в Воронеж Андрей Шарашидзе в прошлом вёл в России предпринимательскую деятельность, но она была закрыта решением налоговой службы. После этого бизнесмен примкнул к партии главы киевского режима Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает SHOT.

Кадры изъятия грузинскими силовиками украинской взрывчатки, которая предназначалась для совершения терактов в России. Видео © Служба государственной безопасности Грузии

По информации телеграм-канала, уроженец Батуми в 2014 году учредил в РФ ООО "Палатин", которое торговало продуктами. Головной офис проработавшей пять лет организации находился в Москве. В итоге в июле 2019 года ФНС закрыла "Палатин", после чего Шарашидзе подался в политику, вступив в партию Зеленского.

Известно, что в перевозке взрывчатки, доставленной в Воронеж, также участвовали семеро граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении. Служба государственной безопасности Грузии предполагает, что организаторы использовали людей вслепую — не исключено, что они могли и не знать о спрятанных в корпусах аккумуляторов взрывных устройствах.