Кличко сообщил о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги по всей Украине

Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву. Стоит отметить, что мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил жителей города о том, что в городе слышны взрывы. Градоначальник посоветовал киевлянам не покидать своих укрытий. Помимо того, некоторые украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах во Львове и Днепре.