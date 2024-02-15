Кличко сообщил о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги по всей Украине
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом утром 15 февраля свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву. Стоит отметить, что мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил жителей города о том, что в городе слышны взрывы. Градоначальник посоветовал киевлянам не покидать своих укрытий. Помимо того, некоторые украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах во Львове и Днепре.
Ранее Life.ru писал, что в городе Очакове в Николаевской области, в Харькове и Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Это произошло в ночь на 10 февраля.
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